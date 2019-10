Philippa Strache: Entscheidung über Mandat schon am Montag?

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat bereits ausgerichtet, dass man nicht auf Freundschaften Rücksicht nehmen dürfe. So sind in den vergangenen Tagen die blauen Hemmungen gesunken. In freiheitlichen Kreisen will man nichts mehr mit den Straches zu tun haben, ja sie am besten gar nicht mehr kennen. Und auch wenn Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp gemeint hat, dass man mit der Entscheidung bis 16. Oktober Zeit habe, könnte das endgültige Nein für Philippa Strache schon am Montag gefällt werden.