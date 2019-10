Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel in den frühen Sonntagmorgenstunden steht die Bevölkerung in der Tiroler Gamsstadt völlig unter Schock. „Ganz Kitzbühel ist in Trauer. Es gibt kein anderes Thema in der Stuben als die Tragödie“, erzählt etwa Promi-Wirtin Rosi Schipflinger.