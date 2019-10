„Mein großer Fehler war, dass ich hauptsächlich auf die Außenwirkung bei der Problemlösung geschaut habe, also wie unsere Bezirkshauptmannschaft und das Land OÖ dasteht. Aber zu wenig auf die Innenwirkung geschaut habe, also wie es den Mitarbeitern mit meiner Entscheidung geht! Das muss und werde ich natürlich ändern! Die Mitarbeiter sind besser einzubinden!“, meint Dr. Wojak in einer Mitteilung an die „Krone“.