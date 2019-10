Kindheit am Chiemsee, Studium in Erlangen

Der 46-Jährige ist verheiratet – seine Frau Anna Maria Wolf ist ebenfalls Ärztin und arbeitet als Rheumatologin an der Inneren Klinik VI – und ist Vater eines Sohnes (7). Er ist unweit der Tiroler Grenze in Traunstein geboren und wuchs am Chiemsee auf. Studiert hat er an der Uni Erlangen-Nürnberg und schloss dort sein Studium mit „summa cum laude“ ab. „Danach bin ich dann nach Innsbruck gegangen und habe unter Günther Gastl in der Abteilung angefangen, deren Chef ich heute sein darf“, sagt Wolf. Das war 2001. In der Folge hat er sich dann bis zum Oberarzt hochgearbeitet. Mehr ging vorerst nicht, deswegen hat er sich dann 2010 für eine Professur für Tumorimmunologie an der Universitätsklinik Bonn beworben.