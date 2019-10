Oberösterreichs SPÖ ortet noch immer „mangelnde Transparenz bei OP-Wartezeiten“, also bei den Terminen für planbarer Eingriffe in den Spitälern. SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder vermisst eine landesweite Übersicht. Erstmals fragt die SPÖ aber auch nach der Personalausstattung in den betroffenen Bereichen.