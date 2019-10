Der VfL Wolfsburg hat sich in der siebenten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga auf Platz zwei geschoben. Der Club von Trainer Oliver Glasner feierte am Sonntag mit ÖFB-Teamgoalie Pavao Pervan durch ein Tor von Wout Weghorst (69.) einen 1:0-Heimsieg über Union Berlin und liegt nun als einziger in dieser Saison noch ungeschlagenes Team einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach.