Der Deutsche gab an, gegen 3.15 Uhr ein Lokal verlassen zu haben und drei Personen nach einem Hotel gefragt zu haben. Die drei boten an, ihn zu begleiten. In einem Park in der Nähe des Hotels verabschiedete sich der 41-Jährige. Nach seinen Angaben riss ihn gleich darauf jemand zu Boden, ein anderer raubte seine Geldbörse. Über die Täter konnte der Mann keine Angaben machen. Die Anzeige erstattete er erst Sonntagmittag.