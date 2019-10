Durch Mundpropaganda zum Durchbruch

Die einmalige Idee, die Zirbenkugel als Verschluss für eine Wasserkaraffe zu verwenden, war geboren. Für die Produktion der Kugel nahm er mit der in Hall in vierter Generation tätigen Traditionsdrechslerei Nuding Kontakt auf und fand damit einen Produktionspartner, dem er bis heute treu blieb. Der Siegeszug dieser eigentlich so simplen Innovation begann von Lafners Gasthaus „Neue Gufl“ aus. Immer mehr Gäste wollten die Karaffe käuflich erwerben.