Vorarlberg: Fortsetzung Schwarz-Grün oder ÖVP-Absolute?

Aber fangen wir der Reihe nach mit Vorarlberg an: Unabhängig von der genauen Stimmenzahl gibt es zwei Szenarien. Entweder die bestehende schwarz-grüne Koalition wird fortgesetzt. ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner hat sich trotz rechnerisch vieler Partnervarianten darauf so ziemlich festgelegt. Sein grünes Gegenüber Johannes Rauch will das genauso. Oder die ÖVP schafft nach 2014 rund 42 Prozent eine absolute Mehrheit. Dieses Thema scheut Wallner wie der Teufel das Weihwasser. Er will niemandem einen Slogan „gegen die Allmacht der ÖVP“ auf dem Silbertablett servieren. Obwohl das in Vorarlberg kein Schreckgespenst ist, sondern mit absoluten Mehrheiten mehr als ein halbes Jahrhundert lang fast immer so war.