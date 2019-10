Mairhofer und Zolgar: Zwei Tiroler brillieren

Die Geschichte – Drehbuch: Peter Mair – spielt in der Gegenwart. Aus der Sicht einer Jugendlichen. Sofia (hervorragend authentisch: die Südtirolerin Jasmin Mairhofer, die zuletzt auch bei den Volksschauspielen in Telfs brillierte), eine junge Tirolerin, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, begibt sich zusammen mit dem an Parkinson erkrankten Pfarrer Anton (genial: Ottfried Fischer) und dem alternden Schauspieler und Sohn eines Nazis, Heinz Fitz, auf die Spuren von Otto Neururer. Er ist ein so genanntes „Lebensborn-Kind“: „Lebensborn“ war ein SS-Verein, dessen Ziel es war, auf der Grundlage der NS-Rassenhygiene und Gesundheitsideologie die Erhöhung der Geburtenziffer arischer Kinder herbeizuführen.