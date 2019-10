Ein stark betrunkener Mann hat am Samstagabend in Bregenz eine 14-Jährige angegriffen und unsittlich berührt. Als der Verdächtige von mehreren Jugendlichen, die den Vorfall beobachtet hatten, zur Rede gestellt wurde, kam es zu einer Rauferei zwischen den Beteiligten. Dabei wurden der Mann und ein Jugendlicher im Gesicht verletzt, so die Vorarlberger Polizei.