Sollten sich die ersten Befürchtungen bewahrheiten, würde der Rechtsverteidiger auch für die kommenden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag in Slowenien ausfallen. Es wäre der nächste Verlust, der Teamchef Franco Foda hart treffen würde. Auch Einsätze von David Alaba sind nach dessen Haarriss in der Rippe mehr als fraglich. Den Heimsieg hatten die Gladbacher bereits vor der Pause klargemacht. Patrick Herrmann traf im Doppelpack (8., 13.).