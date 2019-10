Gebiss, Ehering und Flügelhorn verloren

Dessen ungeachtet kamen so manchem Oktoberfestgast persönliche Gegenstände abhanden - so zählte das Fundbüro auf dem Volksfest insgesamt 3778 Fundstücke, darunter 780 Ausweise, 690 Kleidungsstücke, 660 Geldbörsen, 465 Bankkarten, 420 Smartphones und Handys, 300 Schlüssel, 155 Brillen, 130 Taschen, Rucksäcke und Beutel, 115 Regenschirme, 55 Schmuckstücke sowie acht Kameras. Zu den kuriosen Funden zählten in der zweiten Wiesn-Woche ein Gebiss, ein Kinderwagen, ein Ehering, ein Flügelhorn, das Buch „Dali - das malerische Werk“ in Originalverpackung sowie 635,60 Euro Bargeld.