In Kansas City im Mittleren Westen der USA haben Sonntagfrüh zwei Männer in einer Bar um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet. Fünf weitere wurden verletzt, teilte die örtliche Polizei mit. Nach Angaben von US-Medien hatten die Männer die Bar gegen 1.30 Uhr betreten und daraufhin mit Pistolen das Feuer eröffnet. Anschließend traten die Schützen die Flucht an. Die Polizei hat ein erstes Foto von den Verdächtigen veröffentlicht (siehe oben).