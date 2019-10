SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag an die Parteimitglieder und -unterstützer appelliert, den geplanten innerparteilichen Reformprozess gemeinsam zu bestreiten. „Wir müssen die SPÖ neu denken“, sagte Rendi-Wagner in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Das Ergebnis der Nationalratswahl sei ein „Alarmsignal“ gewesen, das man ernst nehmen müsse.