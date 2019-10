Geständnis

In weiterer Folge konnte dem Polen der Verkauf von weiteren 2350 bis 2950 Gramm Amphetamin nachgewiesen werden. Der Mann zeigte sich umfassend geständig und befindet sich derzeit in U-Haft in der Justizanstalt Linz. Gegen den 22-Jährigen bestand während des gesamten Tatzeitraumes ein aufrechtes Aufenthaltsverbot.