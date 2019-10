Der ehemalige Cream-Schlagzeuger Ginger Baker ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren in einem englischen Spital gestorben. 1966 gründete er mit Gitarrenlegende Eric Clapton und dem Bassisten Jack Bruce das Superstar-Trio. Bis zu ihrer Auflösung zwei Jahre später brachten Cream Klassiker wie „Sunshine Of Your Love“, „White Room“ und „Crossroads“ heraus.