Normalerweise ist der Rechnungshof so etwas wie der „Gottseibeiuns“ für verantwortliche Politiker. Doch in diesem Fall freut sich Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) darauf, wenn sich die Kontrollinstanz ab November die Umsetzung des Klimaschutzes in Österreich insgesamt und speziell in Nieder- und Oberösterreich anschaut.