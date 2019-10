Italien im Schockzustand: Tausende Menschen haben am Samstagabend in Triest an einem Fackelzug im Gedenken an die beiden Polizisten teilgenommen, die am Freitag im Polizeipräsidium der Hafenstadt erschossen worden waren. Die Teilnehmer versammelten sich vor dem Polizeipräsidium und legten Blumen zu Ehren der beiden Beamten nieder.