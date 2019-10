Das Comeback von Sebastian Prödl in der englischen Fußball-Premier-League hat mit einer neuerlichen Verletzung geendet. Der ÖFB-Legionär erlitt am Samstag beim 0:0 von Tabellenschlusslicht Watford gegen Aufsteiger Sheffield United eine Oberschenkelblessur. Das bestätigte der Innenverteidiger nach Spielende in einem Interview mit Watfords Club-TV.