Horror-Bluttaten in Serie im Nobelskiort Kitzbühel: Ein 25-jähriger Tiroler soll in den frühen Sonntagmorgenstunden in einem Wohnhaus fünf Personen erschossen haben. Die Opfer: die 19-jährige Ex-Freundin des 25-Jährigen, deren Eltern, ihr Bruder (23) sowie ihr neuer Freund (24). Das Tatmotiv dürfte Eifersucht gewesen sein. Der 25-Jährige ging nach der Tat zur Polizeiinspektion Kitzbühel und stellte sich selbst. Die Tatwaffe, eine Pistole, gehört dem Bruder des Verdächtigen. In einer ersten Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige geständig.