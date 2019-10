In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. 1918 grassiert weltweit die Spanische Grippe. Auch das vom Ersten Weltkrieg geschwächte Wien hat der Krankheit nichts entgegenzusetzen. Am 6. Oktober werden schließlich die Schulen geschlossen, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen.