Der Weltranglisten-Siebente aber ermöglichte Thiem mit einem Doppelfehler das Rebreak. Das Match wogte hin und her, Thiem fand Breakbälle vor - Tsitsipas wehrte zunächst fast alle per Serve-and-Volley ab. Doch Thiem wirkte physisch wie mental in Hochform - und drehte die Partie in seine Richtung. Mit dem Break zum 6:4 ging der zweite Satz an den Österreicher.