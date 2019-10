Leitgeb unbedrängt - Weissman mit Pirouette

Vor dem eigenen Gehäuse führten weitere Unachtsamkeiten zu weiteren Gegentreffern. Leitgeb konnte nach Liendl-Freistoß ungehindert einköpfeln (66.). Weissman fixierte nach schlechtem Zweikampf von Luca Meisl in der 87. Minute mit einer Pirouette den Endstand. Für den Israeli, der im Kader von Andreas Herzog für das EM-Qualifikationsmatch am Donnerstag in Wien steht, war es bereits der elfte Saisontreffer. Er schloss zu Salzburgs Erling Haaland an der Spitze der Torschützenliste auf.