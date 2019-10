Nur bis circa sechs Kilometer konnte der EM-Achte so halbwegs mit der erweiterten Spitze mithalten. Dann ließ er sich, auf dem taghell beleuchteten Rundkurs an der Corniche - wie vor dem Rennen mit Harald Fritz abgesprochen - lieber sukzessive zurückfallen, um sich nicht zu übernehmen. „Ich wollte vor allem das Rennen beenden!“ Was ihm gelang. Gleich nach dem Ziel wurde bei ihm Fieber gemessen. Mit 37,2 Grad war es ein Grad geringer als zwei Tage zuvor nach einem 10-km-Testlauf. Doha war eine Zwischenstation für Ketema in Hinblick auf die Spiele 2020 in Tokio. Deshalb schluckte er vor dem Rennen einen ein paar Millimeter großen Sensor, der Daten auf seine Körpertemperatur lieferte. Diese werden in den nächsten Tagen ausgewertet und sollen schon Aufschlüsse für Tokio geben.