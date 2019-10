Österreich befinde sich derzeit in einer politischen Übergangsphase hin zu einer neuen Machtdynamik, ist Strolz überzeugt. In seiner Prognose werde es künftig „vier bis sechs mittelgroße Parteien“ geben, die sich jeweils einmal in der Regierung und einmal in der Opposition befinden werden. Über Jahre und Jahrzehnte würden sich dann unterschiedlichen Mehrheiten finden. Dieser „politische Pendelschlag“ führe zu einem „selbstreinigenden Prozess der Demokratie“, so Strolz.