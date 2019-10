Haaland hatte am Mittwoch gegen Liverpool (3:4) sein bereits 18. Pflichtspieltor in dieser Saison erzielt. Nach zwei Runden der Champions League liegt Haaland an der Spitze der Torschützenliste. Der Stürmer hält bei vier Toren und führt die Wertung mit Serge Gnabry an. Von Manchester United will er derzeit dennoch nichts hören …