Dabei kam es zu einer Entzündung des Bio-Ethanol in der 1-Liter Nachfüllflasche und in weiterer Folge zu einer Stichflamme. Durch die Stichflamme zog sich der Mann schwere Verbrennungen im Gesichts- und Brustbereich zu. Der Verletzte wurde durch die Rettung und den Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.