ÖVP will mit allen Parteien Gespräche führen

Bonellis Wechsel zeigt: Das ÖVP-Verhandlerteam formiert sich. Denn auch die Chef-Verhandler stehen de facto fest. Wie schon 2017 sollen Kurz-Berater Stefan Steiner sowie die Ex-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger an der Spitze der Verhandlungen stehen. Diese Truppe soll auch schon in den Sondierungsgesprächen mit allen Parteien dabei sein, heißt es.