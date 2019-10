Schalke 04 hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga verpasst. Die Gelsenkirchner kamen am Samstagabend trotz Führung gegen den zuletzt schwächelnden 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Ausgleich gelang Kölns Kapitän Jonas Hector erst in der Nachspielzeit nach einem Corner von ÖFB-Legionär Florian Kainz per Kopf (91.).