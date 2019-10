„OÖ-Krone“ und ORF laden zum großen „Oberösterreich-Stammtisch“ ein, der am kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Gasthof „Vorstadt“ in St. Veit im Mühlkreis stattfindet. Diskutiert wird über die „Zukunft am Teller“ - wird Fleisch essen etwa „out“?