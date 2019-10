Türkis-Grün: Kann das gut gehen?

Wenn wir Politik mit zehn Feldern beschreiben und in fünf Feldern bleibt der Status quo und in den anderen wird es grüner, dann ja! Schwieriger wird es bei den Kompromissen, die sind nicht vermessbar, da muss man abwägen. Vielleicht geht irgendwo sogar was in die falsche Richtung. Aber dafür geht woanders viel mehr in die richtige Richtung. So müsste man das angehen. Schwarz-Grün, das haben wir gesehen, geht gut. Diese Modelle sind ein Leitmaßstab. Aber Türkis-Grün müssen wir schauen, das wissen wir nicht.