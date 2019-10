„Strache und Gudenus hat man Substanzen in die Getränke getan“

Der deutsche Satiriker Köster bekam auch Sänger Werner Otti, der mit seiner John Otti Band ja quasi Hausband der FPÖ ist, vors Mikrofon. Für ihn sei das Ibiza-Video eine einzige Inszenierung gewesen. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus habe man dabei auch „Substanzen“ in die Getränke getan, wie etwa „flüssiges Kokain“. Auch einem Anschluss Österreichs scheint Otti nicht ganz abgeneigt zu sein. Die Bevölkerung in Deutschland würde „ohnehin kippen“, erzählte der Sänger. Auf die Frage, ob die Zeit wieder kommen könnte, in der Österreich und Deutschland zusammenstehen, antwortete Otti: „Ich denke schon.“