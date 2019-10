Schon mit elf Jahren feierte etwa Marie Geistinger große Erfolge auf der Operettenbühne. Die 1836 geborene Klagenfurterin war Sopranistin an vielen Theatern im In- und im Ausland. Am Höhepunkt ihrer Karriere übernahm sie die Direktion des Theaters an der Wien. Ein bleibendes Denkmal gesetzt wurde ihr mit Willi Forsts Film „Operette“. Mit zunehmendem Alter zog sie sich wegen einer Herzkrankheit auf ihren Alterssitz in der Schiffgasse (inzwischen Tarviser Straße) zurück, wo auch heute noch ein kleines Denkmal an sie erinnert.