Neulich im Friseur-Salon in Wals-Siezenheim. Ich: „Hast Du gewählt?“ Sie: „Nein, ich war in Wien. Das mit der Wahlkarte hat sich nicht ergeben.“ Ich: „Ah, ok. Und was denkst Du grundsätzlich über Politik? Wen hättest du gewählt?“ Sie: „Wir haben darüber gesprochen. Ich bin eher FPÖ.“ Ich: „Stimmt. Aber sag, die Partei, die 1700 Euro Mindestlohn im Wahlkampf versprochen hat, war keine Option?“ Sie: „Wer war das?“ Ich: „Die SPÖ. Würde das für Dich finanziell einen großen Unterschied machen?“ Sie: „Ja, einen massiven. Aber versprochen wurde schon viel, passiert ist dann nix. Außerdem hab ich so über die SPÖ noch nie nachgedacht.“