Paderborn schon mehr als drei Jahre zurück

Dessen Tätigkeit in Paderborn liegt mittlerweile drei Jahre zurück, danach verdingte er sich vor allem als TV-Experte. Nun gibt er sein Comeback im Profigeschäft. Der ehemalige Bayernprofi soll dem KFC Uerdingen helfen, „die nächsten Schritte“ zu machen. „Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht“, wird Präsident Mikhail Ponomarev zitiert. „Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen.“ Effenberg soll den Vereinsverantwortlichen „in den sportlichen Entscheidungsprozessen“ zur Seite stehen.