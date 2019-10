Dass nun doch wegen Terrorverdachts ermittelt wird, liegt nicht an der Entschlossenheit der Regierung, sondern an empörten Polizisten, die der Presse Informationen zum Täter Mickael H. zuspielten. In einer Pressekonferenz nach der Attacke hatte sich Innenminister Christophe Castaner geweigert, von einem Anschlag zu sprechen, und nannte die Messerattacke beschwichtigend einen „mörderischen Parcours“. Über den Täter, der seit 2003 in der Polizeiverwaltung tätig war, sagte er außerdem: „Der Mann hat niemals Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.“