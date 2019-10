Gleichzeitig beschäftigt sich die niederländische Universität Utrecht mit Mikroplastik in der Luft. Das seien bereits enorme Mengen, bis zu 9,6 Mikrogramm pro Liter - und das am entlegenen Sonnblick. So wurde auch herausgefunden, dass in einem Luftschwall über Großstädten Mikroplastik mittransportiert wird - unter anderem von Kleidung oder anderem Abrieb.