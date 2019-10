Oder besser, hier bei Frohnleiten, wo der Unternehmer Franz Mayr-Melnhof-Saurau noch einen richtig beispielhaft gut geführten Forst hat. In dem Fall ist es Helmut Wilding, der junge Familienvater (34), der die „Schäfchen“ in seinem 3000 Hektar großen Bereich unter Kontrolle hat. Er weiß auch, wo die Hirsche „stehen“: „Sie haben über Jahre ihr angestammtes Revier“, sagt der Profi. Und dann brauchen sie nur noch zu warten: Hirschkühe ziehen nämlich grüppchenweise Runden – und wenn sie ins Revier des Hirsches kommen, dann umrundet er sie, bringt sie so davor ab, es wieder zu verlassen. Bis sie „beschlagen“ sind, also guter Hoffnung für das nächste Jahr. Was der Hirsch an ihnen „schmeckt“, also riecht.