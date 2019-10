Mit Eisenstange Schädel zertrümmert

„Meine Frau wollte nur selten mit mir schlafen, darum war ich auf der Suche nach Sex-Partnerinnen“, so Werner B. einst in Verhören. Monate hindurch sei er deshalb beinahe jede Nacht mit seinem Fahrrad in Wien unterwegs gewesen,„um Kontakte zu knüpfen“. In den Morgenstunden des 30. Dezember seine erste grauenhafte Tat, auf der Margaretenstraße: Mit einer Eisenstange zertrümmerte er einer Studentin den Schädel; und er versuchte, sich an ihr zu vergehen. Danach alarmierte er die Polizei, gab sich als Retter aus: „Ich habe eine Schwerverletzte gefunden.“ Im Gefühl, allmächtig zu sein, überfiel er 20 Stunden später am Karlsplatz eine weitere Frau: „Sie schaute so blöd“, darum habe er sie mit einem Maurerhammer „niedergehaut“.