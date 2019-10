Damit das so bleibt, dient das Fest auch der Nachwuchsförderung. Anna-Lena und Theresa sind Schülerinnen der HTL am Holztechnikum und schneiden Ohrringe mit einem Laserdrucker aus Brettern aus. Die Formen lassen sich am Computer vorzeichnen. Ob sie damit vielleicht mal Unternehmerinnen werden? „Das weiß ich noch nicht. Wir machen das zum ersten Mal. Ich würde die Ohrringe aber sicher selbst tragen“, sagt Theresa und lacht.