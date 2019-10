Die Betriebe der betroffenen Landwirte sollen nach dem Kauf der vom Beschuldigten vermittelten Ziegen verseucht gewesen sein. Einer der Betroffenen wollte wieder in die Landwirtschaft einsteigen, bestellte sich 100 Milchziegen beim Ziegenzuchtverband. Als die ersten Tiere am 30. April 2016 geliefert wurden, sollen sie Beulen am Hals aufgewiesen haben. Nach sofortiger Reklamation soll der Landwirt zur Antwort bekommen haben, dass diese lediglich auf Impfungen zurückzuführen seien. Deshalb nahm er auch die restlichen Ziegen entgegen, im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Tiere an der gefährlichen und hochinfektiösen Krankheit Pseudotuberkulose leiden. Daraufhin war der Landwirt gezwungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Tiergesundheitsdienst abzuschließen. Der Betroffene steht aufgrund der eingeschleppten Epidemie jetzt am Rande seiner wirtschaftlichen Existenz. Außerdem habe der Landwirt für die Lieferung aus Holland keine Zuchtpapiere erhalten.