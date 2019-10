Am Samstag, war die Steiermark wettertechnisch zweigeteilt: Bad Radkersburg war mit 18,5 Grad der wärmste Ort Österreichs, in Ramsau am Dachstein war es mit 5,8 Grad am kältesten. Warm anziehen lautet auch das Motto für die kommenden Tage. Für den Sonntag sind maximal acht bis 15 Grad angesagt.