In der Nacht auf Samstag ist ein Autofahrer im niederösterreichischen Schönau an der Triesting mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in eine Bauhütte der Straßenmeisterei gekracht. Der Mann wurde dabei im Unfallfahrzeug eingeschlossen und verletzt, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden am Samstag berichtete.