Die Bestellung von Christian Deutsch zum neuen Bundesgeschäftsführer hat nach der historischen Wahlschlappe innerhalb der SPÖ die Wogen hochgehen lassen, wird Deutsch doch von vielen Parteifunktionären als Wahlkampfmanager hauptverantwortlich für die Niederlage der Sozialdemokraten gemacht. Seine neue Position als Parteimanager muss Deutsch nun jedenfalls, so erweckt es zumindest den Anschein, gegenüber so manchem Genossen mit Zähnen und Klauen verteidigen. Am Samstag stellte er im Ö1-„Mittagsjournal“ klar, dass seine Position nicht um eine Co-Besetzung ergänzt werden soll. Damit trat er Gerüchten, wonach SJ-Chefin Julia Herr zweite Bundesgeschäftsführerin werden könnte, entgegen.