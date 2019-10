14 Tage beim Zoll

Fast wäre das Hilfsprojekt allerdings gescheitert. „In dem Ort gab es keine Adresse, deshalb schickten wir das Paket in ein nahes Krankenhaus. Außerdem war das Paket in Ghana 14 Tage beim Zoll“, schildert Dinu. Als das Geschenk nach 7496 Kilometer langer Reise endlich ankam, war die Freude in Ghana und Traun riesig.