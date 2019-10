Ein 57-Jähriger Mann aus Neuhofen an der Krems lenkte am 4. Oktober gegen 21.45 Uhr seinen Pkw auf der Voralpen Straße B122 aus Richtung Sierning kommend in Fahrtrichtung Bad Hall. Im Gemeindegebiet von Sierning wurde er dabei von Polizisten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich mittels Laser mit einer Geschwindigkeit von 212 km/h gemessen. Der Lenker überschritt dadurch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100km/h um mehr als das Doppelte. Der Lenker konnte an Ort und Stelle angehalten werden. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land angezeigt.