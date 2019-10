Ruf nach Mindestmaß an digitaler Sicherheit

Hyppönen und Schneier setzten sich auf der Konferenz für staatlich regulierte Rahmenbedingungen ein, um ein Mindestmaß an digitaler Sicherheit zu garantieren. Als Vorbild könne die Europäische Datenschutzgrundverordnung dienen. So sei in Kalifornien ein Gesetz verabschiedet worden, dass von Jänner 2020 an die Auslieferung von vernetzten Geräten mit einem schwachen Passwort wie „admin“ oder „123456“ untersage.