Gegen 23.20 Uhr griffen die Jugendlichen den 17-Jährigen in der Amraser Straße auf Höhe der Stadtbibliothek an. Nach der Tat flüchteten sie - die Bande (Burschen im Alter von 14 bis 17 Jahren) konnte jedoch kurze Zeit später am Südtiroler Platz im Bereich des Hauptbahnhofs durch mehrere Polizeistreifen festgenommen werden.