Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung: An der Universität in der südostfranzösischen Stadt Grenoble wurde ein Exoskelett gebaut, mit dessen Hilfe sich ein gelähmte Franzose erstmals wieder bewegen kann. Möglich macht das ein Gehirnsensor, der die Gedanken des Mannes in Computerbefehle umwandelt. Der Franzose, der seit einem Unfall in einem Nachtclub gelähmt war, ist dank des gehirngesteuerten Exoskeletts wieder auf den Beinen. Die Technologie habe ihm „neues Leben eingehaucht“, so der 28-Jährige.